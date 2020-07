Así se jugarán los cuartos de final de la Champions

La Liga de Campeones se reanudará en agosto, tras haber sido suspendida en marzo por la pandemia del COVID-19. Cuando se decidan los encuentros restantes de octavos, se celebrará una “final a ocho” en Lisboa.

La UEFA celebró este viernes el sorteo de los cuartos de final y semifinales, que se jugarán a partido único.

Ya hay dos enfrentamientos de cuartos seguros: el alemán RB Leipzig frente al Atlético de Madrid y el italiano Atalanta contra el Paris St Germain. El resto de choques dependerá de los resultados de la vuelta de octavos.

