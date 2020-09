Así reaccionaron los deportistas al debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden

Tras uno de los debates presidenciales más acalorados y fuera de control de los últimos años, entre Donald Trump y Joe Biden, los deportistas de las principales ligas norteamericanas, especialmente de la NBA, no se quedaron callados y aprovecharon las redes sociales para alzar su voz.

Cabe recordar que la NBA ha permitido que los jugadores expresen sus molestias ante las injusticias que se viven en Estados Unidos, durante los juegos en la burbuja de Orlando, portando en sus playeras lemas como “Black Lives Matter” (“las vidas afroamericanas importan”) y “Vote” (“Vota”) entre otros, tratando de enviar un mensaje claro a la población.

LeBron James, líder de la asociación, siempre ha manifestado su repudio ante la administración actual de Trump y a sus formas de actuar, por lo que al finalizar el debate aprovechó su poder para repetirle a la gente que salga a votar.

Otros que también alzaron la voz fueron las estrellas del Jazz de Utah, Donovan Mitchell y de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, quienes al ver lo que ocurría en pantalla no pudieron mantenerse al margen.

“¡¡¡Por favor voten por favor voten por favor voten!!!”, dijo Mitchell, mientras que Curry explotó cuando el actual presidente mostró su apoyo a los blancos supremacistas, negándose a condenarlos por sus acciones.

Kevin Love, por su parte, además de pedir a la gente que salga a votar, se burló de la estrategia de Trump de gritar para que no se escuchara la voz de Biden ni del moderador Chris Wallace, y exigió que en los debates se puedan apagar los micrófonos, mientras que DeAndre Jordan mostró su coraje hacia el estilo de debate que se estaba llevando a cabo y el hecho de que el presidente hablara sobre el hijo del candidato demócrata.

“Esta mierda suena como mis hermanos y yo debatiendo sobre a quién le tocaba ir en el asiento de adelante cuando éramos niños”, expresó Jordan.

