Así puedes adquirir tus boletos para el Mundial de Qatar 2022 este 19 de enero

¡Por fin! Luego de una larga espera los amantes del fútbol ya podrán adquirir sus boletos para disfrutar del Mundial de Qatar 2022.

A menos de un año del inicio de este Mundial, la FIFA pondrá a la venta los boletos individuales a partir de este miércoles 19 de enero.

Así que, si quieres ser de los primeros en comprar tu boleto, tendrás que estar listo para que al primer segundo de este miércoles comiences la compra de tu ticket.

¿Dónde puede adquirir mis boletos para el Mundial de Qatar?

La FIFA habilitará la compra abierta al público general a través de su sitio web durante la madrugada de este 19 de enero, en tiempo del centro de México.

De este modo los aficionados podrán adquirir las entradas para cada cotejo de forma individual, es decir, no habrá paquetes de tickets o viajes con vuelo ni hospedaje incluido.

Además, de que aún no se sabe a qué equipos verán los aficionados ya que aún no se realiza el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, será hasta el 31 de marzo cuando se realice dicho sorteo, aunque aún no estarán clasificadas las 32 selecciones que disputarán el torneo.

¿Cuándo se llevará a cabo el Mundial de Qatar 2022?

El 21 de noviembre de este 2022, es la fecha para que arranque el primer mundial realizado en el Medio Oriente (segundo en Asia) en la ciudad de Qatar.

El partido de apertura será el que protagonice la anfitriona Qatar contra alguna de las selecciones, que se definirán posteriormente, en el Estadio Al Bayt.

La final se jugará el 18 de diciembre en Lusail Stadium, es decir, a poco más de 30 días del Mundial con las mejores selecciones. Hasta ahora, 12 equipos han confirmado su asistencia a este Mundial.

Así que, quienes adquieran sus boletos para este Mundial de Qatar 2022 podrán ver a Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Serbia, Suiza, Países Bajos, Brasil y Argentina.