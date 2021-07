¡Así hasta el fondo! Crean Máquina que convierte bebida alcohólica en helado

Escucha la nota:



Below Zero, una empresa estadounidense recientemente ha creado una máquina capaz de convertir una bebida alcohólica en helado.

De acuerdo con un video difundido en YouTube, el aparato usa una técnica innovadora que transforma cualquier tipo de bebida en helado, en menos de media hora.

Y lo mejor es que conserva el mismo porcentaje de la bebida, gracias a una tecnología refrigerante.

¿Cómo funciona?

La máquina degasifica la bebida en cuestión para eliminar el dióxido de carbono que contenga.

Posteriormente lo mezcla con un gel, lo que termina dando como resultado un helado listo para degustar.

Siendo esta sustancia la que permite que el alcohol se congele dentro del aparato mientras se agrega azúcar.

“Nos gusta decir que el gel abraza al propio alcohol y lo convierte en helado“, explica Will Rogers, inventor de Below Zero.

Su creador asegura que la máquina puede crear helados a partir de cualquier bebida alcohólica, desde una cerveza, Jack Daniels, y hasta un Malibú con piña.

Uno de los más cotizados es el cono de vodka y limonada; pues en días calurosos resulta como comer un helado italiano, así lo dice Rogers.

Cabe destacar que este tipo de helado se clasifica como ‘sorbete’, ya que no contiene ningún tipo de lácteo.

Por último, el propietario también destacó que este nuevo método está pasteurizado y aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. (FDA, por sus siglas en inglés).

¿La maquina estará en venta al público?

Sí, en aquel país empezará su venta pronto, aunque se desconoce la fecha exacta. Pero lo que hasta el momento Will Rogers ha confirmado es su precio por la cantidad de 6 mil dólares.

Y tú… ¿Invertirías tu dinero en comprar esta máquina que convierte bebida alcohólica en helado?