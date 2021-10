Arturo Vidal ¿otra vez borracho?

Escucha la nota:



El futbolista chileno, Arturo Vidal fue grabado nuevamente en estado de ebriedad durante una noche de fiesta previa a los partidos de Eliminatoria de Chile rumbo al Mundial de Qatar 2022 y no es la primera vez que se le ve borracho.

El deportista andino salió de pachanga y un testigo grabó al exjugador del FC Barcelona realizando piruetas sobre el maletero de su Ferrari 488 Spider descapotable bajo los efectos del alcohol.

*Información relacionada: ¿Arturo Vidal al América?, tiene que haber interés mutuo, dice

¡Arturo, Arturo, por favor!

Todo empeoró cuando su propia acompañante se dio cuenta de la situación peligrosa de conducir bajo los efectos del alcohol al decirle: ¡Arturo, Arturo, por favor! y es finalmente ella quien conduce el automóvil de vuelta a su hogar.

Además en el video se observa las dificultades que pasó el futbolista para entrar en su auto y sentarse en el asiento de su compañera para que ella luego tomara el control del volante.

No es la primera vez

En 2015, en plena Copa América, Vidal tuvo otro percance, se estrelló con otro auto Ferrari mientras conducía borracho desde el casino de Santiago.

Aunado a lo anterior, el chileno protagonizó junto a su pareja otro momento incómodo y de hecho el mismo subió el video a Instagram.

El América intentó fichar al chileno

El chileno ya confesó en junio pasado que le interesa jugar en México pero siempre y cuando el interés sea mutúo.

“Siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América, ojalá que algún día se me dé, pero tiene que haber (interés) de las dos partes. Hoy tengo contrato con el Inter (de Milán) y seguiré haciendo mi carrera; si en algún momento se me da, feliz”, indicó Vidal en junio pasado.

¿Quién es Arturo Vidal?

El chileno Arturo Vidal es un trotamundos del futbol; en su carrera ha pasado por grandes clubes como el Barcelona, Juventus, Bayer Múnich, Inter de Milán, entre otros.

Arturo Vidal Pardo es un futbolista centrocampista que se destaca por ser polifuncional. Actualmente milita en el Inter de Milán de Serie A de Italia y siempre ha confesado su deseo de jugar en México al final de su carrera y con el América, el más grande del territorio Azteca.