¿Arturo Vidal al América?, tiene que haber interés mutuo, dice

Escucha la nota:



El chileno Arturo Vidal es un trotamundos del futbol; en su carrera ha pasado por grandes clubes como el Barcelona, Juventus, Bayer Múnich, Inter de Milán, entre otros y ahora ha confesado que su deseo es jugar con el América de México.

El ‘Rey Arturo’ como se le conoce en el campo, participa con su selección actualmente en la Copa América que se celebra en Brasil y desde ahí externó su deseo de jugar en México, ¿será el ocaso de su carrera?

Información relacionada: Arturo Vidal confía en selección chilena para avanzar ante Portugal en Confederaciones

Actualmente el jugador chileno tiene contrato con el Inter de Milán, equipo con el que, asegura, va a seguir dando todo, pero si hay un interés mutuo por ambas partes (él y el América), pues se dice encantado de ello.

“Siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América, ojalá que algún día se me dé, pero tiene que haber (interés) de las dos partes. Hoy tengo contrato con el Inter (de Milán) y seguiré haciendo mi carrera; si en algún momento se me da, feliz”, indicó Vidal en entrevista con el canal deportivo TUDN.

Una de las primeras ocasiones que Vidal mostró su interés por jugar con las Águilas del América fue cuando su compatriota Nicolás Castillo fichó por el conjunto de Coapa, quien lo invitó a incorporarse al equipo pero que no se pudo concretar.

En opinión de Vidal, Colo Colo de Chile, Boca Juniors de Argentina, Flamengo de Brasil y el propio América son los equipos en los que le gustaría continuar su carrera al regresar de Europa al continente americano.

JUGADOR FUERTE Y DE CARÁCTER

La incorporación del jugador andino a las filas del América sería de relevancia para reforzar el mediocampo con un elemento fuerte, de presencia, recuperador de balones y de carácter, pero la posibilidad está en veremos.

En declaraciones recientes del presidente deportivo de los cremas al diario deportivo italiano Gazzetta dello Sport, Santiago Baños, reconoció que el equipo no tendría dinero actualmente para pagar el salario de del chileno, incluso si no tuvieran que pagar por la transferencia.

En tanto, Arturo Vidal sigue con su participación en la Copa América a la espera de lo que le depare el futuro futbolístico, pero con la mirada en que el América podría ser un equipo a considerar para lo que podría ser el inicio del fin de su carrera.