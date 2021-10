¡Arriba la inclusión! Nuevo Superman se declara parte de la comunidad LGBT

El nuevo Superman será parte de la comunidad LGBT en las nuevas entregas de DC cómics, así lo anunció la compañía.

La editorial declaró que el próximo 9 de noviembre, serán puestas a la venta estás nuevas aventuras del criptoniano.

DC se ha puesto en camino de tener personajes más inclusivos para que todos los lectores se sientan identificados con ser un héroe.

Por otra parte, como parte de esta campaña de inclusión, en el siguiente tomo de Superman: Son of Kal-El #5 veremos las aventuras de Jon Kent como un superhéroe parte de la comunidad LGBT.

Jon Kent es el hijo de Clark Kent y Lois Lane quien también tiene superpoderes.

El nuevo Superman vivirá un amor con el reportero llamado Jay Nakamura.

DC cómics reveló, que al igual que su padre, Jon Kent también es reportero y siguiéndooslo los pasos de Clark, se enamora de una persona de su redacción.

La pareja de Jon Kent también cuenta con superpoderes, ese guiño específico es para demostrar una nueva relación entre los dos héroes.

A través de sus redes sociales, la editorial de cómics compartió un vistazo a lo que será la nueva faceta de Superman.

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter 💙 Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD

— Superman (@DCSuperman) October 11, 2021