Aprueba Jucopo último periodo extraordinario de sesiones de primera legislatura en Congreso CDMX

Con el aval de la oposición, Morena y sus aliados aprobaron en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la realización de un último periodo extraordinario de Sesiones, para el próximo lunes 30 de agosto.

De esta forma, antes de que concluya la primera legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, los diputados locales buscan aprobar que el sistema penitenciario capitalino sea administrado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la homologación de la imagen de las instituciones de seguridad, el aplazamiento de la entrada en vigor de varios ordenamientos constitucionales en materia de planeación y armonización de leyes, la designación y toma de protesta del Consejo de Evaluación.

Los dictámenes de infancias transgénero fueron descartados

Otros temas que se someterán a discusión son el programa de desarrollo urbano de Lomas de Chapultepec, reformas a la ley de vivienda y desarrollo urbano, al código fiscal y a la norma 26, así como las observaciones que envió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum para evitar burocracia en la atención de salud de las personas de la comunidad LGBTTTI, entre otros.

De este último periodo extraordinario fueron descartados los dictámenes de infancias transgénero, el cual se quedó corto en reunir los consensos necesarios para su discusión pese a que fue aprobado en comisiones desde 2019, así como el de la ley de publicidad exterior, señaló el titular de la Jucopo, Víctor Hugo Lobo.

“Este tema no estaría incluido en este momento y no omito mencionar que también había un tema que generaba un asunto importante de polarización en el tema del dictamen que se estaba construyendo de publicidad exterior no sería incluido para este periodo extraordinario y los otros temas tienen que ver con temas más administrativos de la administración pública local”, indicó.

Sesión extraordinaria se llevará a cabo de manera presencial

Cabe señalar que este cuarto y último periodo extraordinario de Sesiones se llevará a cabo de manera presencial el próximo lunes a las 10:00 horas. Además, al concluir se llevará a cabo una sesión solemne con motivo de la conclusión de los trabajos de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

La Jucopo también aprobó la realización de la sesión de la Comisión Permanente para el día de mañana, viernes 27 de agosto.