Aprueba IECM acuerdo para cubrir prerrogativas de partidos políticos

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) pagará a los partidos políticos alrededor de 70 millones de pesos, por concepto de las prerrogativas correspondientes a noviembre y diciembre.

Durante la sesión urgente del Consejo General que se realizó la noche de este miércoles, la consejera presidenta del Instituto, Patricia Avendaño Durán, anunció que esto fue posible gracias a la aprobación de un acuerdo que destina, a ese fin, los rendimientos financieros de la institución, recursos de los que solo se pueden disponer al final de año, así como las economías derivadas de la cancelación de proyectos.

“A estas fechas estamos en posibilidad de cubrir una buena cantidad de las prerrogativas, hasta donde nos alcancen los recursos, derivado de los rendimientos financieros que no podíamos saber ni la cuantía ni antes previamente podíamos haber hecho uso de ellos y de las economías derivadas de la no ocupación de plazas, de cancelación de actividades, de contratos que ya no se concluyeron, entonces esto permitió que fuéramos acumulando una cantidad que a estas alturas nos permite poder otorgar recursos a los partidos”, comentó.

Asimismo reiteró su condena a la toma de instalaciones de la sede central del instituto por parte de trabajadores de los partidos políticos, lo cual retrasó encontrar una salida a la falta de recursos, al tiempo que enfatizó que ningún consejero cuestionó la legalidad de las prerrogativas.

“En ningún momento ningún integrante de este órgano colegiado, consejeras o consejeros, pusimos siquiera en tela de juicio que era el derecho que tenían de recibirlos, la carencia de recursos nos impidió cumplir oportunamente, pero en este momento estamos en posibilidad de otorgar una cantidad importante de recursos para poder solventar esta situación que están enfrentando los institutos políticos de esta ciudad”, indicó.

Por otra parte, Avendaño Durán refirió que continúan las gestiones administrativas con el Gobierno de la Ciudad de México, con el propósito de atender la situación presupuestal del IECM.

Cabe señalar que el monto asignado en el presupuesto para este 2021 por concepto de prerrogativas para los partidos políticos se fijó en 472 millones de pesos.