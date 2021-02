Aprueba Congreso CDMX solicitud de licencia de Layda Sansores

Escucha la nota:



Tras un acalorado debate entre el grupo mayoritario y legisladores de oposición, este jueves el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la solicitud de licencia de Layda Sansores San Román para ausentarse del cargo como alcaldesa de Álvaro Obregón, por un periodo de 21 días, que abarca del 6 al 26 de febrero de este año.

Los cuestionamientos sobre la validez y legalidad los hizo el diputado por el PRD Jorge Gaviño, quien criticó que la alcaldesa haya enviado 4 oficios para este procedimiento, todos ellos “mal hechos”, aunado a que se excedía el periodo de licencia más allá de 15 días establecidos en la ley.

“Efectivamente la alcaldesa puede ausentarse hasta 15 días pero no puede ausentarse más y lo que hizo primero la alcaldesa fue una falta de respeto al congreso porque mandó cuatro oficios, fíjense nada más, mandó cuatro oficios sin motivación, sin motivación, hace señas la diputada Valentina como sorprendiéndose de dónde está el problema que sean cuatro oficios para un solo acto, dónde está el problema, pues que están mal hechos”, apuntó.

En respuesta, la diputada por Morena, Valentina Batres sostuvo que no se debe confundir el derecho legítimo que tiene la alcaldesa de Álvaro Obregón para pedir licencia al cargo.

Aseguró que los diputados opuestos a la licencia, tienen derecho a disentir,” pero eso no les da derecho de engañar a la gente y de confundir lo que sí dice la ley como una atribución”.

“Hay quien cree que votamos mayoritariamente por el si a favor porque no estamos de acuerdo con ellos, creen que no hacemos razonamientos, no, se equivocan, no sean groseros, claro que hacemos los razonamientos y hacemos uso de nuestras atribuciones, de votar a favor o en contra de lo que se dispone, de lo que se propone. Entonces el hecho de que ustedes vayan, sin serenarse, a un contexto de ataque, y ocupar y hacer artimañas para la confrontación entre fuerzas no les da derecho a tergiversar las cosas”, indicó.

En tanto, el legislador por el PAN, Pablo Montes de Oca expuso que lo que se aprobó en el Congreso capitalino es un “fraude a la ley”. Se trata, dijo, de una triquiñuela por parte de la Alcaldesa, por lo que pidió a Sansores San Román deje de simular y les permita a los habitantes de la Alcaldía tener un gobierno digno.

Durante la Sesión Ordinaria virtual, la solicitud de la alcaldesa fue aprobada con 43 votos a favor, 16 votos en contra y cero abstenciones.