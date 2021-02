App mexicana registra millón de descargas tras golpe de Estado en Birmania

La aplicación mexicana de mensajería sin internet Bridgefy dio a conocer que tuvo más de un millón de descargas en Birmania luego de que el ejército interrumpiera temporalmente el tráfico web tras el golpe de Estado que se está viviendo en el país del sudeste asiático.

La startup mexicana fundada por Jorge Ríos, Diego García y Roberto Betancourt hace posible que las aplicaciones móviles funcionen sin conectividad Wi-Fi.

“Offline Message App Downloaded Over Million Times After Myanmar Coup” via @Reuters https://t.co/x7JRqhmn9p

— Bridgefy (@bridgefy) February 2, 2021