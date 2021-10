Aplican en CDMX vacuna anti Covid a 5 mil 803 menores con comorbilidades

Ayer durante el inicio de la vacunación para los menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades se aplicaron 5 mil 803 dosis, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que la primera jornada de este proceso se llevó a cabo en términos generales en orden.

No hubo ninguna demanda adicional

“Realmente fue muy ordenado todo el proceso, no hubo ninguna demanda adicional, como saben no es para todos los adolescentes sino exclusivamente par los de comorbilidades graves cómo lo establece la Secretaria de Salud y se aplicaron 5 mil 803 vacunas y hay que registrarse previamente”.

No obstante, ayer Sandrín Rivera, encargada médica de la unidad vacunadora habilitada en la Biblioteca Vasconcelos, informó que entre el 30 y 40% de quienes se dieron cita no cumplían con los criterios, pues buscaban que los inmunizaran con enfermedades que no contempla el Programa Nacional de Vacunación.

Prevén aplicar 10 mil vacunas en Biblioteca Vasconcelos

Desde ayer y hasta el próximo jueves 28 de octubre, las autoridades capitalinas prevén aplicar 10 mil vacuna anti covid en la Biblioteca Vasconcelos, aunque estimaban que en la Ciudad de México hay alrededor de 150 mil niños y adolescentes con comorbilidades.