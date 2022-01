Aplicación de tercera dosis, mejor forma de enfrentar cuarta ola: Sheinbaum

Tras recordar que el alza de casos de Covid es impulsada por la variante ómicron y que afecta en la mayoría de los casos de forma leve, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum descartó cierre de las actividades económicas, de escuelas o museos.

Durante la entrega de las tarjetas de pensión para adultos mayores, la mandataria capitalina reiteró que la mejor forma de hacer frente a esta cuarta ola de la pandemia, conforme a la evidencia científica internacional, es mediante la vacunación, por lo que se busca aplicar la tercera dosis lo antes posible.

“Todos sabemos de amigos, familiares que tienen COVID, pero la gran mayoría de ellos afortunadamente pues es leve y pueden pasarla en su casa, entonces no hay que, hay que estar pendientes obviamente ya sabemos, pero hay que estar escuchando la información de las autoridades de salud para que también no nos dejemos llevar por otras cosas y estar siempre atentos. Y la mejor manera, ya no queremos cerrar la economía ni mucho menos porque sería muy grave para la ciudad y además no es necesario, lo que estamos haciendo es vacunando lo más pronto posible de la tercera dosis”, indicó.

En este sentido la funcionaria pidió a la ciudadanía acudir a la aplicación del refuerzo de la vacuna cuando les corresponda.

“Pónganse la tercera dosis, pueden ir a cualquiera de los otros de vacunación que hay ahora, se les puede vacunar, no importa cuál haya sido la primera vacuna que recibieron, se pueden poner la que se está poniendo ahora qué es la AstraZeneca para que todas y todos tengamos la tercera dosis de vacunación”, expresó.

Sheinbaum Pardo refirió que si bien hay más contagios, no se registra una mayor hospitalización de menores por Covid. Señaló que mañana durante la conferencia en la que se da a conocer el semáforo epidemiológico también se hará una diferenciación entre personas hospitalizadas por Covid y hospitalizadas con Covid, pues se observan casos de personas que acuden a los nosocomios por otros motivos y al momento de practicarles la prueba salen positivos.