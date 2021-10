Sin duda lo que sucedió este Lunes negro nos dejó a todos impresionados, pero ¿A que se debió la caída de redes sociales?

Por casi ocho horas el mundo se quedó desconectado de las redes sociales más populares de internet.

En un hecho sin precedentes, los usuarios buscaron otras alternativas para poder resolver su problema de comunicación.

De acuerdo con expertos en seguridad se cree que la caída de las tres principales aplicaciones de la Internet pudo haber sido provocada por un error de configuración en los servidores lo que ocasionó esta falla global.

Lo que significa que el Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por su sigla en inglés) no dirigía a los usuarios al lugar correcto.

Un Sistema de Nombres de Dominio (DNS) es un conjunto de protocolos que sirven para conectarse a la gran red.

Este permite asociar cada dispositivo conectado con un nombre que sea fácil de recordar dentro de un servidor.

Asimismo el DNS permite que los usuarios lleguen a las páginas de su destino.

Por otro lado, algunos otros expertos en sistemas consideran que más que un problema con el DNS se trató de algo más profundo en donde tuvo que ver el BGP.

El Border Gateway Protocol o BGP es considerado en sistema postal de Internet, aquí los routers de los proveedores saben cómo enviar información por la red,

La hipótesis es, que por causas aún desconocidas, Facebook eliminó sus rutas del sistema de anuncios BGP.

Lo anterior ocasionó que el propio Facebook se eliminará de sus sistemas de anuncios, asimismo, que sus servidores DNS fueran inaccesibles en toda la red.

Mientras el mundo se colapsaba con la caída de estas grandes redes, el grupo Anonymous, lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter, lo que para algunos fue la adjudicación de este hecho.

The world is already a better place without Facebook and Instagram. #Anonymous

— Anonymous (@YourAnonOne) October 4, 2021