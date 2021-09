¡Amor en los Juegos Paralímpicos! Le proponen matrimonio a velocista de Cabo Verde

La velocista de Cabo Verde, Keula Pereira Semedo recibió una sorpresa por parte de su guía,Manuel Antonio Vaz da Veiga al proponerle matrimonio al termino de la carrera de los 200 m.

La velocista con discapacidad visual recibió la propuesta en frente de sus contendientes y las cámaras de los medios que captaron el romántico momento.

Te puede interesar:El alfabeto griego de las variantes de Covid: ¿Cuál es la más peligrosa?

Al termino de la carrera en el Estadio Olímpico de la competencia de los 200 m, la velocista de Cabo Verde, Keula Pereira se llevó una sorpresa al momento en que su guía Manuel Antonio le propuso matrimonio.

Y es que mientras la atleta recuperaba el aliento, su guía la tomaba de la mano mientras se arrodillaba.

Manuel Antonio le hizo la pregunta ante todos sus contrincantes, por lo que esto causó reacciones en los demás atletas.

Pereira dijo a los medios que cubren los Juegos Paralímpicos que no sabía cómo explicar la manera en la qué se sentía.

La velocista también expresó que tenía pensado dejar las competencias, pero, teniendo a su guía como prometido, seguirá compitiendo, en futuros Juegos Paralímpicos.

Retomamos el video de la cuenta oficial de SABC Sport, el canal de televisión deportivo de Sudáfrica para compartir el momento de la pedida de mano

Keula Nidreia Pereira Semedo from Cape Verde got a surprise marriage proposal from guide after her Tokyo Paralympics 2020 Women’s 200m T11 Heat 4 event.#YouDeserveIt #Paralympics pic.twitter.com/ZR6Lq7EwOb

— SABC Sport (@SPORTATSABC) September 2, 2021