Alista Cuauhtémoc Gutiérrez su regreso a la vida política

Al cumplirse seis años de que MVS Noticias documentó la red de prostitución que operaba al interior del entonces PRI del Distrito Federal y en medio de la investigación que realiza la Fiscalía General de la Ciudad de México; Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre se alista para regresar a la vida pública.

Muy probablemente, el también conocido como “Príncipe de la Basura” lo hará como diputado local.

Información relacionada: Va FGJ-CDMX por el priista Cuauhtémoc Gutierrez de la Torre; reabren caso

A pesar de haberse alejado de la vida pública, a lo largo de estos años, Gutiérrez de la Torre ha mantenido el control del Revolucionario Institucional en la capital, gracias al apoyo de familiares y de su grupo político cercano.

En su sesión del pasado 19 de octubre de este año, el Consejo Político del Revolucionario Institucional en la Ciudad de México aprobó la integración de la Comisión Política Permanente, órgano de dirección del partido que tiene como atribuciones la elección de los candidatos a diputados, por ambas vías, así como la aprobación de las alianzas con otras fuerzas partidistas y el manejo de los presupuestos de campaña.

Dicha comisión será presidida por Israel Betanzos Cortés, quien pertenece al círculo cercano de Gutiérrez de la Torre, cuyo nombre aparece en el primer lugar de la lista de la Comisión Permanente como vocal propietario.

A decir de algunos priistas, el sitio que ocupa el llamado “Príncipe de la Basura”, le abre el camino para obtener la primera posición de la lista que se podría conformar para las diputaciones plurinominales para el Congreso de la Ciudad de México.

En entrevista con MVS Noticias, Luis Javier Guerrero Guerra, quien renunció a su designación como vocal suplente de dicha Comisión, afirmó que la presencia de Cuauhtémoc Gutiérrez le causará un grave daño al partido.

“Los dirigentes de los partidos, si algo tienen que hacer es tener una imagen que genere confianza y credibilidad con la ciudadanía y yo creo que la imagen que tiene Cuauhtémoc Gutiérrez y el grupo de gente que lo rodea, por todo lo que se conoce en los medios, no es una imagen que le genere confianza y credibilidad a la gente, sino todo lo contrario, yo creo que esa imagen es de descrédito, desconfianza, y no es algo que sea provechoso para el partido, yo creo que no le ayuda esa estrategia de purificación, de reivindicación”, dijo.

Pese a existir pruebas contundentes, Guerrero Guerra dijo que la militancia duda que el actual dirigente del PRI nacional, Alejandro Moreno, vaya a tomar cartas en este asunto, tal y como sucedió con César Camacho, en cuya gestión, Cuauhtémoc Gutiérrez fue exonerado.

De los 112 espacios de la Comisión Política Permanente, por lo menos en 80 son ocupados por gente cercana a Gutiérrez de la Torre, entre los que se encuentran su madre y hermana, Guillermina Carlota de la Torre Malvaez y Norma Gutiérrez, quienes ocupan los lugares 38 y 31 de la lista, respectivamente.

Los hermanos Tonatiuh y Citlali González Case, ocupan los lugares seis y 63 de la lista, mientras que Sandra Esther Vaca Cortés se ubica en la décima posición. Otros espacios fueron asignados a Cristian Vargas, conocido como el dipuhooligan, y Luis David Betanzos Cortés, hermano de Israel Betanzos.

En esta comisión también se encuentran personajes como Mariana Moguel, hija de Rosario Robles; Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM; Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa, así como las líderes de vendedores ambulantes Alejandra Barrios y su hija Graciela Coronel Barrios Richard.