¡Al fin! Estas son las nuevas funciones de Twitter

¡Ya llegaron! Estas son las nuevas funciones de Twitter que están por llegar a la aplicación y que seguro sorprenderán a los usuarios de esta popular red social.

Desde su aparición en el internet, la aplicación ha atravesado distintos cambios en su manera de comunicar e interactuar con sus usuarios.

Te puede interesar: WhatsApp: Estos son los nuevos cambios que prepara la app para eliminar mensajes

Durante mucho tiempo se habló de esta nueva actualización en Twitter que hace posible tener un botón de ‘No me gusta’ para liberar la app de ‘cosas negativas’.

Pues parece ser que esta función está próxima a llegar ya que actualmente se encuentra en su periodo de beta en algunos usuarios de la red social. ¿Cómo funciona esta herramienta? Es muy simple, si tú tweeteas algo, en alguna respuesta puedes encontrar el botón de ‘No me gusta’ que será señalado como una flecha hacia abajo.

Esta opción estará disponible próximamente disponible para los usuarios de Android y iPhone.

Twitter prepara Articles, un nuevo formato de contenidos largos, un nuevo formato para la plataforma que será conocida como Twitter Articles o artículos, en los que se podrán superar el límite de caracteres por publicación.

La desarrolladora Jane Manchun Wong advirtió que en el código de aplicación será un referente a la nueva función de Twitter Articles, como explicó en su cuenta personal de Twitter.

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter

Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 2, 2022