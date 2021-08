Agresión contra Lía Limón, provocación de alcaldes: Mario Delgado

Escucha la nota:



El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo calificó la agresión sufrida este lunes por la alcaldesa electa Lía Limón, como una “clara provocación de los alcaldes en la Ciudad de México”.

“Creo que ya es tiempo que asuman la responsabilidad que la gente les dio y con seriedad busquen el diálogo y dejen atrás la campaña, eso ya pasó”, advirtió.

Para el líder nacional de Morena los hechos registrados afuera del Poder Legislativo de la Ciudad de México, es un acto de provocación para establecer su campaña de medios, “de desprestigio, de guerra sucia en contra del gobierno de la ciudad y en este caso, también del Congreso”.

Aseguró que siempre hubo disposición al diálogo por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinhaum Pardo, e incluso de acuerdo al Secretario de Gobierno Martí Batres, ya existe incluso una fecha para que se reúnan las autoridades.

“Entonces, nosotros no somos iguales, no somos como ellos, no utilizamos la fuerza para reprimir; estamos siempre en favor de una convivencia respetuosa y democrática”, aseguró.

En otro orden de ideas, el presidente nacional de Morena, señaló que en el caso de la Revocación de Mandato es necesario que el gobierno defienda y exponga porqué se quiere quedar y los partidos defiendan su postura sin la existencia de la veda electoral.

En entrevista previa a la toma de protesta de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, anunció que este tema, especialmente la aprobación de la ley secundaria, es prioritario para la bancada de Morena y será discutido a la brevedad en la Cámara.

Respecto a la consulta, Delgado Carrillo resaltó que al tratarse de un tema prioritario para ver si el gobierno actual continúa, este debería de tener el derecho a defenderse y por ello no debería haber una veda para la información gubernamental antes de este ejercicio de participación ciudadana.