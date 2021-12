Agradecimientos, ruegos, promesas, mandas, y mucha devoción envuelve el Santuario Guadalupano

La Virgen de Guadalupe es para muchos mexicanos el epicentro de la devoción religiosa, del respeto y creencia que año tras año reúne a millones de personas no sólo en la Basílica, sino en otros santuarios e incluso en el hogar.

Un año atrás la feligresía no tuvo oportunidad de visitar a Santa María de Guadalupe; algunos se quedaron en el camino para llegar este año sus pies y otros, que la salud les favoreció, asistieron con toda la devoción para agradecer principalmente por la vida.

El tema COVID19 no faltó en las plegarias y agradecimientos de feligreses este 2021, como el caso de Gregorio, proveniente de Poza Rica, Veracruz.

“Mi mamá en enero se enfermó de COVID, sus pulmones están muy dañados, su saturación la tenía muy bajísima hasta 42, no sabíamos qué hacer, no tenemos seguro me encomendé a la Virgen y le prometí que si ella se mejoraba yo iba a entrar de rodillas desde el atrio de la iglesia para agradecerle…mi mamá se salvo y ya está mucho mejor se recuperó, no necesita oxígeno aunque quedó con algunas secuelas”, detalló.