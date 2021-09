‘Administren el dinero’, dice Sheinbaum a alcaldes electos ante quejas

La mandataria local dijo que a diferencia del pasado ahora no existe una “caja guardada”, pues el manejo de recursos es transparente.

Ante la queja de los alcaldes electos de oposición sobre los escasos recursos que tendrán para cerrar el último trimestre del año y la petición de que se les asigne un mayor presupuesto, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbuam dijo que cada uno de ellos tendrá que hacer la revisión correspondiente para administrar el dinero.

En conferencia de prensa, la mandataria local informó que lo que está garantizado es el salario de los trabajadores y que no para el gobierno central, ni para ninguna entidad hay recursos adicionales simplemente y sencillamente porque no hay.

En este sentido dijo que a diferencia del pasado ahora no existe una “caja guardada”, pues el manejo de recursos actualmente es transparente.

“Pues ellos tienen que revisar; lo que está garantizado, obviamente, es el salario de los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de la Ciudad, y hay que revisar en cada una de las alcaldías en qué situación se encuentran”, dijo.

Lo que sí no hay, ni para el Gobierno central ni para ninguna otra entidad, es un incremento en los recursos porque, sencillamente, no hay recursos; no es que tengamos una caja guardada –como también hacían en los gobiernos anteriores–, es todo transparente: están los recursos, están los ingresos, están los egresos y está el presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, declaró.

Sheinbaum Pardo reiteró que los salarios para los trabajadores de las alcaldías están garantizados, incluido los incrementos.