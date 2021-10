¡Adiós Facebook! Usuarios le dan la bienvenida a Meta con memes

¡La red se inunda de memes por el lanzamiento de Meta! Este jueves, Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, anunció oficialmente el cambio de nombre de la compañía, y todo fue risas y diversión ya que las redes sociales se encargaron de recibirlas de esta peculiar manera.

Entre ellos destacan cambiar el logo de la pantalla al objeto que primero se les vino a la mente, entre ellas un reflejo infinito de Mark o la red que solo algunos afortunados conocieron: MySpace.

Los más creativos incluyeron un anagrama con “Meta” o simplemente usaron la palabra meta con su significado normal. Al igual que, como era de esperarse, se usaron referencia de Los Simpson, del mundo del entretenimiento como Breaking Bad o inclusive no faltaron los memes que resaltan que el CEO tiene una salsa de BBQ en su mueble.

👀 – People are wondering why billionaire Mark Zuckerberg has a bottle of BBQ sauce as a bookstand. pic.twitter.com/X4C5HW4oey

— LADbible (@ladbible) October 29, 2021