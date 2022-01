¡Adiós Djokovic! El tenista pierde contra Australia y es deportado

El tenista serbio Novak Djokovic abandonó este domingo Australia y perdió la oportunidad de defender su título en el primer gran torneo de la temporada después de que un tribunal autorizara la cancelación de su visado y su deportación por no estar vacunado.

“Puedo confirmar que Djokovic ya se fue de Australia”, declaró en Twitter el ministro de Inmigración, Alex Hakwe, quien el viernes usó sus poderes para cancelar por segunda vez el visado del deportista.

I welcome today’s unanimous decision by the Full Federal Court of Australia, upholding my decision to exercise my power under the Migration Act to cancel Mr Novak Djokovic’s visa in the public interest.

I can confirm that Mr Djokovic has now departed Australia. pic.twitter.com/8CapwFeDCS

— Alex Hawke MP (@AlexHawkeMP) January 16, 2022