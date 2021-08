¡Adiós a los fleets de Twitter! Usuarios se despiden con memes

La red social Twitter en su ultima actualización le dijo adiós a una de sus nuevas funciones: Los fleets.

El pasado 14 de Julio Twitter anunció que quitaría su función tras poco recibimiento: “Eliminaremos la función a partir del 3 de agosto, estamos trabajando en nuevas cosas. Lo sentimos, o de nada”

Información relacionada: Paragon: Empresa capaz de ‘piratear’ apps como WhatsApp

we’re removing Fleets on August 3, working on some new stuff

we’re sorry or you’re welcome

— Twitter (@Twitter) July 14, 2021