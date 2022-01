¿Adama Traoré vuelve al Barcelona?; fans responden con los mejores memes

¿El Barcelona fichará Adama Traoré? Estos rumores podrían volverse realidad debido a que dicho club se encuentra en negociaciones con el Wolverhampton para incluir en sus filas al jugador.

Uno de los grandes problemas que tenía el equipo azulgrana es sobre la masa salarial entre los jugadores.

Este gran misterio podría resolverse el día de mañana ya que hasta ahora, el futbol club del Barcelona no ha dado declaraciones que confirmen o nieguen esta situación con el jugador Adama Traoré.

Adama Traoré podría llegar a la revisión médica el día viernes, sin embargo, aún no se sabe.

El club Barcelona tiene planes de que se llegue al final de temporada con una opción de compra, por lo pronto ambos clubes se encuentran en términos finales del contrato.

Uno de los obstáculos que presentó el club para realizar la compra de este jugador es la masa salarial que existe en el club.

Adama Traoré to Barcelona, done deal and here-we-go. Loan with buy option [not mandatory] for €30m plus bonuses. Barça will cover 100% of the salary until June. 🔵🔴 #FCB

Deal to be signed on Friday, as per @David_Ornstein.

Enhorabuena a @martinezferran @gerardromero @sport 🤝 pic.twitter.com/QQCIVpnSrD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2022