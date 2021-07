Acusan a tik toker español por engañar a sus parejas al tener relaciones sexuales

Escucha la nota:



Naim Darrechi, un joven tiktoker español, confesó en una entrevista en un canal de YouTube que tenía relaciones sexuales sin protección y sin el consentimiento de su pareja.

Estas declaraciones provocaron críticas en redes sociales y en la ministra española Irene Montero, quien en su Twitter se pronunció al respecto, ya que este acto en España puede considerarse un delito que americe prisión.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

Mostopapi, el controversial canal de YT

Las declaraciones se dieron en el canal de Youtube de ‘Mostopapi’ que tiene una sección especializada en sexualidad donde se habla de los hábitos que tienen sus entrevistados.

Naim señaló que se le complicaba tener relaciones sexuales con condón

“No puedo, no me gusta mucho con condón, entonces nunca lo utilizó, hasta que un día dije “que raro que no haya dejado embarazada en tantos así” así que voy a empezar acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problemas”

Las críticas también se volcaron hacia Mostopapi, el entrevistador, ya que su reacción fue graciosa y no cuestiono las acciones de su invitado.

Por su parte, el youtuber declaro que su risa fue malinterpretada ya que él nunca se reiría de una barbaridad así.

En silencio

Darrechi no se ha pronunciado en sus redes sociales ni disculpado por las declaraciones.

Sin embargo, en sus fotos de Instagram se pueden ver los comentarios de los usuarios dónde muestran su disgusto ante dichos actos así como colectivas feministas se han pronunciado al respecto.