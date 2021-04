CAMe reporta mala calidad del aire; restringe circulación vehicular

Escucha la nota:



La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este miércoles se registraron altas concentraciones de ozono, motivo por el cual determinó activar las medidas ambientales para reducir los niveles de contaminación.

Detalló que a las 18:00 horas de hoy, se registró un valor máximo de ozono de 160 partes por billón en la estación de monitoreo Tultitlán, como consecuencia de la intensa radiación solar y poca nubosidad, además de que el viento no presentó una dirección definida favoreciendo el estancamiento y la acumulación del contaminante.

Por este motivo, este jueves 22 de abril no podrán circular, de las 5:00 a las 22:00 horas, los vehículos con holograma de verificación 2 y los automóviles con holograma 1 terminación de placa 1,2,3,5,7 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” o “0” tampoco podrán circular.

Los automóviles que porten holograma “E”, “00” o “0”, cualquiera que sea su uso, quedarán exentos.

Asimismo, la CAMe recomendó facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes y evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

En tanto, las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan procesos que generen precursores de ozono, reducirán el 20 por ciento de sus emisiones de precursores de ozono, además deberán suspender las actividades de mantenimiento, limpieza y desengrase.