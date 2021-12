Acepta Conacyt diálogo con estudiantes del CIDE

La titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, aceptó acudir el próximo jueves a las 16:00 horas a una mesa de diálogo con los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución que hoy cumple 9 días tomada en rechazo a la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director.

En una reunión virtual a la que fueron convocados los estudiantes de licenciatura, los representantes de la Asamblea Estudiantil que ocupan las instalaciones aprovecharon la sesión que sería meramente informativa para invitar a la doctora Álvarez-Buylla a este encuentro para atender las demandas plateadas en el pliego petitorio.

“Entonces el jueves si es posible convocar y hay que ver cómo y dónde se convoca, las instalaciones del CIDE para que no sea, bueno vigilando la sana distancia, que soy yo, hay que ver la logística, podría ser el mismo jueves con mucho gusto acudo ahí a platicar con ustedes… Vamos a fijar si es el jueves con este dando dando pajarito volando”, comentó.

En su oportunidad, José Antonio Romero Tellaeche, director del CIDE, llamó a la comunidad de la institución a dejar atrás malos entendidos y ver hacia adelante.

“Estamos llegando a un momento en que ya pasó el momento de tirar cuetes y es el momento de recoger varas, yo creo que ya es un momento de entendimiento, vamos a olvidar los malos entendidos y vamos para adelante como lo está haciendo la doctora que les está ofreciendo la carta que no hay necesidad porque nunca pensamos, no sé si en el pasado los agredieron o algo, pero nosotros nunca hemos pensado en tomar represalias contra nadie nadie”, indicó.

El encuentro duró más de 3 horas

En el encuentro virtual que se extendió por más de tres horas, hubo momentos tensos entre autoridades y estudiantes. María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, parecía que no aceptaría el diálogo, pues argumentaba que la sesión era para dar información sobre becas y la eliminación de colegiaturas, no para alcanzar acuerdos, dado que la condición para atender las demandas estudiantiles era que fueran liberadas las instalaciones; mientras que los inconformes pedían la mesa y de ahí partir para desocupar la institución.

“Mi idea es generar un diálogo circular, esto no se puede hacer, aquí lo que ustedes están haciendo, algunos de ustedes, por alguna razón respetable, coptan este espacio, es dominar, imponerse sobre los demás y sobre nuestra iniciativa también y de alguna manera es difícil”, señaló la funcionaria federal.

Incluso Álvarez-Buylla en repetidas ocasiones arremetió en contra de los medios de comunicación por considerar que han manipulado la información, al tiempo que no reconocía la representatividad de los estudiantes.

“Porque si algo ha habido en los medios es mucha manipulación, total desvirtualización de lo que es el Conacyt, de lo que pretendemos en el Conacyt y esa no era la finalidad, entonces yo no estoy aquí para debatir con uno o dos o tres estudiantes, estoy aquí para darles información, la postura del Conacyt está muy clara en el comunicado, está clarísimo en el comunicado, yo no he insultado a nadie, no tengo falta de respeto hacia nadie, pero no se puede erigir un grupo de estudiantes ahora como representante de toda la comunidad en contra de la legalidad”, expresó.

Después de este choque de posturas, acordaron el reconocimiento de la legitimidad del Movimiento Estudiantil, expedir públicamente una carta de no persecución ni represalias y que el próximo jueves 9 de diciembre se celebre una primera mesa de diálogo presencial en las instalaciones del CIDE.