Abbey Road es el estudio más popular del mundo gracias al álbum del cuarteto de Liverpool The Beatles, quienes en 1969 lanzaron su álbum homónimo, el cual, además está celebrando sus 90 años.

A conmemoración, el también histórico estudio abrirá sus puertas al público durante una semana por primera vez en su historia.

El emblemático estudio de Londres abrirá sus puertas hasta el próximo domingo. La entrada tendrá un costo de 138,66 dólares.

El recorrido comienza en el estudio 3

La visita del “Abbey Road: Open House” comienza en el Studio Three, cosiderado el más pequeño.

Juesto en el Estudio 3, Amy Winehouse grabó “Body and Soul” a dúo con su ídolo Tony Bennett.

En su suelo de madera, a pesar de los años, se siguen observando las marcas de cigarrillo que dejó John Lennon.

El verdadero lugar donde todo se materializa de la mano de los noventa y seis canales de su mesa de mezclas, que han visto nacer éxitos como “The Dark Side of the Moon“, de Pink Floyd; y el “Born this way” de Lady Gaga.

El secreto mejor guardado está en el Estudio 2

Los mejores secretos del lugar se encuentran escondidos tras los muros del icónico Studio Two, donde casi se pueden centrar sus nueve décadas de vida.

Además, el estudio dos del Abbey Road recrea la misma disposición que solían usar The Beatles en sus grabaciones.

Incluso sus escaleras o sus históricas sillas rojas también guardan gran parte de la historia, pues han sido utilizadas por superestrellas, y pasan a convertirse en obras de arte.

Por supuesto, no podemos dejar de hablar de los “edredones” marrones que cuelgan de sus paredes, y sobre todo, del legendario piano Steinway de 1905 que sonó en “Penny Lane“, entre otras.

Estudio 1, la sala de grabación más grande del mundo

El Studio One, la sala de grabación más grande del mundo, ha visto nacer a más de un centenar de bandas sonoras, con temas tan míticos como los de la saga de “Harry Potter“, “El Señor de los Anillos” o “Indiana Jones“, entre otras.

Por su 90 aniversario, el Estudio 1 al español Pablo Pau Casals a Abbey Road en 1936.

Tabién se podrá observar a los compositores Hans Zimmer, John Williams y Ennio Morricone, quienes también transitaron por este mítico estudio.

Abbey Road es ese lugar en donde se ha creado la magia y se han hecho realidad las ideas.

Además, cada milímetro de él forma parte de la historia de la música contemporánea desde hace nueve décadas, por su puesto que el legendario Abbey Road, que le dio vida a muchísimos éxitos de The Beatles, tiene mucho que ofrecer a los nuevos músicos.