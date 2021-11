¡A pagar! Instagram comenzará con las suscripciones de pago

Una de las plataformas reinas de nuestros tiempos, Instagram comenzará con las suscripciones de pago y aquí te decimos todo sobre ellas.

Existen plataformas como Twitch y OnlyFans que sobreviven debido a que los usuarios pagan por ingresar al sitio.

Suscripciones de Instagram

Esta información se dio en el portal TechCrunch y fue denunciada de acuerdo a los hallazgos de las empresas de Sensor Tower y Apptopia.

Dichas empresas se encargan de rastrear los cambios en las aplicaciones móviles.

Por otra parte, Instagram se encuentra preparando un sistema que contenga suscripciones de pago, esto beneficiara principalmente a los creadores de contenido de la app.

Estos cambios se han podido ver al momento de actualizar la aplicación en la tienda de iOS.

Sin embargo, esto aún no se refleja en América Latina, solo en Estados Unidos.

Los precios estimados para estas suscripciones van desde los 0.99 hasta los 4.99 dólares.

De otro modo, la red social anunció que iba a considerar la idea de introducir las suscripciones para los creadores de contenido.

¿Cuáles son los beneficios de la suscripción de Instagram?

Esto no significa que los que no sean parte de esta suscripción no podrán utilizar la aplicación.

Por otra parte, las suscripciones incluirán material como reels, posteos y videos exclusivos de dicha manera de pago.

Además se dio a conocer que se encuentra desarrollando una función que solo será visible para quienes hayan pagado dicho monto.

Los creadores de contenido se verán beneficiados debido a que la monetización en la aplicación se incrementará.

Instagram no es la única plataforma en contar con estos servicios, ya que Twitch, Patreon y OnlyFans mantienen una membresía por ver contenidos exclusivos.

La suscripción de Instagram aún no tiene fecha de llegada a México.