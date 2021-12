¡A la vanguardia! WhatsApp ya permite reproducir los mensajes de voz antes de enviarlos a tus amigos

El servicio de mensajería, WhatsApp, sigue a la vanguardia, este martes introdujo la vista previa de los mensajes de voz, una función que permite al usuario asegurarse de que el mensaje está correcto antes de enviarlo y no se equivoque.

La red social informa que esta innovación complementa a otras funciones ya disponibles como la grabación en manos libres y el usuario tenga una mejor conexión con sus amigos y familiares.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD

— WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021