¡50 años con el brazo arriba! Así pide un monje paz mundial

Una historia que parece ficción pero es real, un día un monje levantó su brazo para pedir paz mundial y promedió nunca más bajarlo.

Desde entonces han pasado 50 años años y aquel hombre que alzo su brazo no lo ha vuelto a bajar desde entonces.

Hasta ahora continúa fiel a su promesa que tiene como fin un objetivo noble, sin embargo muchas personas se han preguntado cómo ha logrado manter su brazo así durante tantos años.

Se trata de un hombre llamado Amar Bharati y es de la India, quien es un sadhu, es decir, un monje o asceta.

Por ello, abandonó todo para continuar su camino de la penitencia con el objetivo de lograr alcanzar la iluminación.

Dentro del hinduísmo se tiene la creencia que la vida pasa por cuatro fases:

En 1973, Bharati ya había logrado superar las primeras dos fases, es decir, ya había estudiado, convirtiéndose en empleado de banca en la India.

