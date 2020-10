12 de octubre, ¿día para conmemorar o reflexionar?

Escucha la nota:



En España, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, cada 12 de octubre se celebra el Día de la Raza, que conmemora el intercambio de cultura que existió entre europeos y americanos con la llegada de Cristóbal Colón al continente en 1492.

Aunque se celebre en varios países no en todos tiene el mismo nombre. En España se le llama el Día de la Hispanidad; en Estados Unidos es el Día de Cristóbal Colón o Colombus Day; en Argentina le dan el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural; en Chile y Perú se trata del Día del Encuentro de Dos Mundos y, en Colombia, es el Día de la Raza, un nombre que muchos sectores del país han propuesto cambiar.

¿Qué pasó el 12 de octubre de 1492?

Según los libros de historia, Cristóbal Colón llegó al continente americano en sus carabelas: La Niña, La Pinta y La Santa María. Este acontecimiento a través de la historia se ha llamado el descubrimiento de América, pero que con la llegada de nuevas generaciones que rechazan ese nombre se ha catalogado como colonización, puesto que América ya estaba ‘descubierta’ y habitada, y fueron los europeos quienes se impusieron sobre aquellos pobladores del continente.

Además, algunos historiadores han asegurado que Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a América desde otro continente, al parecer, existen registros de la llegada de un grupo de vikingos a Norteamérica, 500 años antes del viaje del español. Por otra parte, también hay evidencias de la llegada de los portugueses varias décadas atrás, en el año de 1424.

“Polémica” fecha

El presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó este lunes el 12 de octubre como una fecha “muy polémica” e insistió en que el próximo año España debe disculparse con los pueblos indígenas por los 500 años de la conquista del actual México.

“Se trata de una fecha muy polémica de confrontación de ideas y también de confrontación política”, expresó el mandatario en conferencia de prensa tras ser cuestionado sobre la manifestación que estaba convocada este lunes para tumbar la estatua de Cristóbal Colón del centro de Ciudad de México.

Aunque el Gobierno capitalino retiró dicha estatua este fin de semana para restaurarla, el presidente mexicano, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hizo un llamado a “resolver estas diferencia de forma pacífica y no desquitarse con las estatuas y las esculturas”.

López Obrador subrayó que la gesta de Colón “es un proceso que todavía está a debate” y pidió que “cada quien busque información” sobre el 12 de octubre.

El mandatario expresó que este lunes “seguramente en Madrid hay una ceremonia”, en referencia a la celebración de la Fiesta Nacional de España, y recordó que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) estuvo un 12 de octubre en estos festejos.

“Allá sí se conmemora esta fecha, aquí ya no. Pero sí es importante que se conozca lo que sucedió o tener información sobre lo que sucedió en este encuentro, descubrimiento o como se le pueda llamar”, dijo López Obrador.

En ese sentido, insistió en que tanto España como el Estado mexicano deben “ofrecer disculpas a los pueblos originarios para lograr la reconciliación” el próximo año, cuando se cumplen 500 años de la conquista por parte de Hernán Cortés.

“Se piensa que todo esto sucedió hace mucho tiempo y ya se olvidó, pero no. Es mejor que todos con humildad ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios y que se inicie una etapa nueva en nuestras relaciones”, subrayó López Obrador.

Opinó que cuando el año pasado mandó una carta al rey Felipe VI de España exigiendo disculpas por la conquista “se malinterpretó” sus intenciones, y propuso que “se vuelva a analizar para que el año próximo se lleve a cabo esta ceremonia”.

Dijo que hay que hacer “un compromiso de no repetición, de que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades” y decir “no al colonialismo, no al sometimiento y no a la negación”.

Además, subrayó que quiere reivindicar la “grandeza” de los pueblos prehispánicos para desacreditar la visión de “salvajes y bárbaros” que existe “en los libros de texto de algunos países”.