12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena

El 12 de octubre es el Día de la Resistencia Indígena, hace 500 años los pueblos originarios se confrontaron con los conquistadores, hoy la lucha que sigue ante el abandono y la marginación que denuncian por parte del Estado mexicano.

En un campamento frente el Palacio de Bellas Artes, Janet de tan solo 15 años, lleva más de ocho meses viviendo junto a unas 40 personas de su comunidad triqui para exigir al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador un trato digno y terminar con la violencia que aqueja a Tierra Blanca, en la sierra de Oaxaca.

¿Qué piden los pueblos originarios?

La entrevistada cuenta a EFE que no quieren violencia, solo un pueblo de paz, amor y armonía, esto tras haber sido desplazada junto con su familia de su hogar por parte de un grupo paramilitar.

“Cuando llueve lloran los abuelitos y los niños porque no saben por qué salieron de la comunidad. Ellos no tienen la culpa”, cuenta a su vez María, quien se tapa el rostro. “Si me ven mi cara, me matarían”, sostiene.

Hay que recordar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió tras su triunfo electoral en 2018 que daría prioridad a estos grupos.

México, un país diverso en lengua

México cuenta con más de 7.3 millones de hablantes de una lengua indígena, cerca del 6 % de la población, concentrados mayoritariamente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero y Quintana Roo.

El Senado declaró en 2020 el 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena para reconocer a los indígenas y resignificar esta fecha.

Por lo anterior, Aldahir Jiménez, activista tutunakú de Papantla, Veracruz considera que “la mexicanidad es una construcción. Tenemos que reconocer que en este país denominado México existen 68 pueblos con características completamente diferenciadas y nombrarlos hace la diferencia entre un discurso que los oprime o que los visibiliza”.

Asimismo, reconoce que falta mucho por trabajar en beneficio de los pueblos originarios, quienes no cuentan con servicios básicos como agua potable, alcantarillado o electricidad, además de ser víctimas de racismo.

¿AMLO ha cumplido con los indígenas?

Hay que recordar que López Obrador ha encabezado actos de disculpa por los agravios contra los pueblos indígenas, en los que el Gobierno español declinó participar. Además el gobierno ha recreado el “Día de la resistencia indígena” de los mexicas o aztecas contra la invasión de Tenochtitlan en el centro de la Ciudad de México.

“Más allá de los 500 años de la resistencia de Tenochtitlan, son 500 años de la resistencia de muchos otros pueblos como el yaqui, el wixárica y el tutunakú, y me parece desacertado que se siga hablando desde esta narrativa centralista”, relata Jiménez.

EZLN en contra de AMLO

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha denunciado el despojo de tierras en el sur del país provocadas por el Tren Maya, una obra prioritaria de López Obrador, lo que contradice su discurso en apoyo a los indígenas.

Por lo anterior, el EZLN envió una delegación a Europa para difundir sus demandas, denunció recientemente que el estado de Chiapas se encuentra al borde de la “guerra civil”.

En conclusión, en el 12 de octubre los pueblos de América Latina y el Caribe celebran la jornada como “Día de la Resistencia Indígena” en oposición al llamado “Día de la Hispanidad” que marca el inicio del periodo histórico conocido como la Conquista española, pues para ellos no se encontró América pues esta ya existía con sus pueblos originarios que fueron reprimidos por los españoles.