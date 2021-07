Wimbledon permitirá aforo total para los cuartos de final

Wimbledon llegó a un acuerdo con las autoridades locales para lograr llevar las rondas finales del torneo con capacidad máxima del 100% de asistencia.

Wimbledon sería el primer Grand Slam en jugar al menos un partido con estadio lleno, suceso que ha ocurrido desde el comienzo de la pandemia.

El año pasado Wimbledon no se jugó a causa de la pandemia, primera vez que esto sucede en 75 años. Durante las primeras etapas de la edición 2021 del torneo se han jugado con una capacidad limitada al 50% de audiencia, esto cambiará a partir de los Cuartos de Final.

We are pleased to announce that Centre and No.1 Court will have 100% capacity crowds for the Quarter-Finals, with Centre also at 100% for the Semi-Finals and Finals.

This will make them the first full outdoor stadiums at a UK sporting event since the pandemic began.#Wimbledon

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2021