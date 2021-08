¡Un mexicano más a Europa! Santiago Muñoz firma con Newcastle United

Santiago Muñoz, canterano del club Santos Laguna, se convertirá en un futbolista mexicano más que jugará en Europa tras confirmarse su préstamo con el Newcastle United, de la Premier League.

El club inglés informó que el jugador de la selección mexicana sub-23 se incorporará a la estructura de su Academia de fuerzas básicas.

✨ 𝗧𝗵𝗲 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗕𝗲𝗴𝗶𝗻𝘀… ✨

Newcastle United have completed the signing of 19-year old striker, Santiago Muñóz.

Welcome, Santi! 🙌🇲🇽

— Newcastle United FC (@NUFC) August 31, 2021