“Tú no eres Zlatan, no desafíes al virus”. El mensaje de Ibrahimovic en redes

Tras haberse recuperado de Covid-19, Zlatan Ibrahimovic aprovechó para mandar un mensaje a la sociedad a través de sus redes sociales, al más puro estilo del astro sueco.

Zlatan se perdió 4 partidos de la Serie A al haber salido positivo en la prueba de coronavirus, sin embargo, su caso fue asintomático y tras su regreso, el delantero mostró su hambre de triunfo, logrando 5 goles en 4 partidos.

Ahora, Ibra utilizó su poder en redes sociales para compartir un video en el que aparece él animando a la gente a no desafiar al virus y cuidarse, especialmente ante el rebrote que se está desarrollando principalmente en Europa.

“El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan. No desafíes al virus, usa la cabeza y respeta las reglas. Distancia social y máscaras, siempre. Le vamos a ganar”, expresó fiel a su estilo, Zlatan Ibrahimovic.

