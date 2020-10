Tras salir campeón de la NBA, Obama felicita a LeBron James

Además de ser la máxima estrella de la NBA en la actualidad y nuevo campeón con los Lakers de Los Ángeles, LeBron James es conocido por su lucha ante la discriminación racial y social así como por la educación, razón por la que el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama no dudó en enviarle un mensaje de felicitación.

LeBron, líder de la asociación de jugadores de la NBA, ha sido uno de los principales críticos del gobierno de Donald Trump e impulsor del movimiento anti racista dentro de la burbuja donde se disputó la recta final de la temporada de baloncesto, algo que ha llenado de orgullo al exmandatario norteamericano.

Proud of my friend @KingJames for his fourth title, fourth Finals MVP, and for not only living up to the hype after seventeen seasons, but surpassing it as an extraordinary leader both on the court and in the public arena fighting for education, social justice, and our democracy. pic.twitter.com/2IB3ZDI4Nf

— Barack Obama (@BarackObama) October 12, 2020