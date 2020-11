Si Carlos Vela no fue más, es porque no quiso: Cesc Fàbregas

Escucha la nota:



Carlos Vela atraviesa un momento de plena estabilidad en su vida. Es jugador franquicia en Los Angeles FC de la MLS y acaba de ser padre por segunda vez en su vida, pero hay un tema que sigue rondando alrededor de su figura: lo que pudo llegar a ser como futbolista.

En entrevista para Marca Claro, su ex compañero en el Arsenal, Francesc Fàbregas, dedicó unas palabras sobre el potencial que Vela mostraba cuando llegó al cuadro londinense con apenas 16 años, donde destacó su extraordinaria definición que perduró en los clubes por donde pasó.

“Para mí Carlos es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo veo ahora en la MLS”

A pesar de los halagos por parte del campeón del mundo en 2010, Fàbregas dejó en claro que Carlos Vela pudo ser un jugador mucho más grande de lo que es hoy en día y criticó un poco la actitud de dejar todo para el día siguiente que tenía en su juventud.

“No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho”

“Siempre decía ‘bueno, ya, mañana’… el ‘mañana’ que siempre se dice de los mexicanos, pasaba el mañana y yo le decía ‘no, Carlos, no se tiene que hacer mañana, se tiene que hacer hoy’.. se lo repetí varias veces, y bueno, aún así ha hecho una carrera muy buena”

