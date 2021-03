Shaquille O’Neal sufre caída en exhibición de lucha libre

Escucha la nota:



El basquetbolista leyenda de la NBA y exjugador de Los Angeles Lakers, Shaquille O’ Neal sufrió una estrepitosa caída durante una exhibición de lucha libre que tuvo lugar en Jacksonville, Florida. Videos del accidente que sufrió el jugador fueron compartidos y se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Información relacionada: Kendall Jenner genera polémica al lanzar su nuevo tequila

En uno de los videos que circularon por las redes se observa a O’Neal dentro de una ambulancia, en donde además tuvo que doblar las rodillas para permitir que las puertas del vehículo se cerraran, pues su altura de 2.16 metros dificultaba que la ambulancia pudiera circular.

La caída ocurrió cuando dos mujeres peleaban en el ring, mientras que Shaquille y su rival, el luchador Cody Rhodes, peleaban luego de que el primero intentara abofetear a Rhodes. Posteriormente Cody se acerca a las cuerdas del ring para impulsarse y golpear a su contrincante.

Ambos caen fuera del ring sobre una mesa que se rompe inmediatamente, mientras que O’Neal permanece acostado boca arriba y tantos los comentaristas como el público quedan impresionados por el hecho.

Please send our condolences to the tables #AEWDynamite pic.twitter.com/OFY9v94zWw — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) March 4, 2021

“No soy un luchador profesional, pero he estado en un combate antes. No soy acrobático, pero tengo muchos movimientos en mi arsenal”, mencionó el basquetbolista de 48 años antes de la exhibición.

Cracking up at Shaq having to bend his knees so they could close the ambulance door pic.twitter.com/T7blaZWLVY — CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) March 4, 2021

Luego del encuentro, un reportero del medio All Elite Wrestling on TNT acudió a la ambulancia para verificar el estado de salud del basquetbolista, sin embargo, no había nadie dentro. La aparición de Shaquille sorprendió a sus seguidores, pero fue su aparatosa caída lo que provocó que su nombre apareciera por todas las redes sociales.