Sergio ‘Checo’ Pérez empieza a ser desplazado dentro de Racing Point

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, atraviesa momentos complicados dentro de la Escudería Racing Point, ya que tras el anuncio de que será reemplazado por Sebastián Vettel a partir del 2021, algunos miembros del equipo le han ocultado información de cara al Gran Premio de Sochi que se disputará este fin de semana.

En conferencia de prensa para la F1, ‘Checo’ Pérez afirmó que “Desde que salió la noticia, algunas personas dentro del equipo tienden a esconder cosas, lo que no creo que sea bueno. Creo que, por el momento, tenemos que ser lo más transparentes posible para asegurarnos de lograr nuestros objetivos y dejar una temporada récord para la escudería”

“I think he’s coming to a fantastic team”@SChecoPerez welcomes Sebastian Vettel to @RacingPointF1 – but after pretending to hate him! 😂#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/9mh5lkEQ5Y

— Formula 1 (@F1) September 24, 2020