¡Se acabó el sueño! Renata Zarazúa es eliminada de Roland Garros

Luego de hacer historia y calificar a su primer Grand Slam, Renata Zarazúa quedó eliminada en la segunda ronda de Roland Garros tras un partido intenso en el que terminó con derrota ante la ucraniana Elina Svitolina 6-3, 0-6, 6-2.

Renata llegó a esta instancia tras conseguir la victoria en la primera ronda sobre la francesa Elsa Jaquemot, venciéndola fácilmente 6-1 y 6-2, pero al enfrentar a Svitolina, número 5 del mundo, las cosas se complicaron para la mexicana.

This was a fun one to start Day 4️⃣!

Watch the best moments between Svitolina and Zarazua 👇#RolandGarros pic.twitter.com/PxNYu7eiRl

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020