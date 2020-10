Quedaron definidas las series de campeonato de la MLB

Luego de que los Rays vencieran a los Yankees 2 a 1 en el decisivo juego 5, las series de campeonato de ambas ligas en la MLB quedaron definidas, pues mientras el conjunto de Tampa Bay chocará ante los Astros en un duelo con muchas implicaciones de por medio, los Dodgers se medirán ante los Braves de Atlanta.

Los partidos comenzarán este domingo con el duelo de la Liga Americana donde los Astros deberán de volver a imponerse a la adversidad ante los favoritos Rays, y continuará el lunes con el de la Nacional, que pone a los Dodgers por encima de los Bravos.

The Rays are heading to the ALCS! #CLINCHED pic.twitter.com/lNJiQm1rSY

— MLB (@MLB) October 10, 2020