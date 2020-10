¿Qué partidos ver hoy? La agenda deportiva del jueves 01 de octubre

Este jueves continúa la actividad de la Liga Española, y la Carabao Cup, los playoffs de la MLB siguen su rumbo, mientras que comienza la semana 4 de la NFL, por lo que aquí te diremos todo lo que necesitas saber para disfrutar de toda la actividad deportiva este jueves 01 de octubre.

