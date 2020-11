Los futbolistas latinoamericanos que triunfan en Europa

Escucha la nota:



No es fácil triunfar en el fútbol europeo y menos si procedes de otro continente y apenas alcanzas los veinte años de edad. Pero, a pesar de estas trabas, varios jóvenes americanos nacidos en la década del 2000, están llamando poderosamente la atención y su cotización cada vez es más elevada.

DESTACADOS:

++ El canadiense Alphonso Davies, del Bayern de Múnich, es el futbolista más cotizado, 210 millones de dólares, de los nacidos en la década del 2000, según un estudio del CIES Football Observatory.

++ Curiosamente, de los once americanos destacados por CIES seis son nacidos en Norteamérica; el mencionado Davies, su compatriota Jonathan David, los estadounidenses Sergiño Dest , Josh Sargent y Giovanni Reyna, y el mexicano Diego Lainez.

++ Entre estos talentos figuran cinco futbolistas sudamericanos: cuatro brasileños (Rodrygo Goes, Vinicius, Martinelli y Reinier) y un uruguayo (Pellistri).

Quién hubiera imaginado, no hace mucho tiempo, que un canadiense de 20 años fuera el futbolista más caro de los nacidos en la década del 2000, una circunstancia que por entonces sonaba a fantasía pero que actualmente es una realidad.

Este honor corresponde a Alphonso Davies, del Bayern de Múnich, quien a sus 20 años es el futbolista más cotizado de los nacidos en los albores del siglo XXI, según un estudio del CIES Football Observatory.

Davies, que tiene un valor de mercado de 210 millones de dólares según CIES, supera a otras jóvenes estrellas del fútbol europeo como el inglés Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 147,5 millones de dólares), el español Ansu Fati (F.C. Barcelona, 143 M.$) y el noruego Erling Haland (Borussia Dortmund, 140 M.$).

El canadiense, que llegó a Múnich en enero de 2019 procedente del Vancouver Whitecaps de la MLS a cambio de 22 millones de dólares, se ha convertido en poco más de veinte meses en uno de los mejores futbolistas del continente europeo, un tiempo en el que ha ganado una Liga de Campeones, dos Bundesligas, dos Copas alemanas, la Supercopa Europea y la supercopa alemana.

A sus 20 años, los cumplió el pasado 2 de noviembre, Davies, actualmente lesionado, ha venido ocupando el puesto de lateral izquierdo del equipo bávaro aunque su demarcación natural es la de extremo de esa banda.

“Alphonso, con su velocidad, su forma de juego y su mentalidad profesional encaja de forma ideal en nuestro equipo”, dijo el director deportivo, Hasan Salihamidzic cuando el canadiense firmó su contrato de renovación hasta el 2025.

“Quien siendo tan joven logra jugar a tan alto nivel y con tal constancia con el Bayern puede tener una gran carrera por delante”, ha dicho del canadiense el mítico guardameta del Bayern, Oliver Kahn, poco dado a regalar elogios.

La historia personal de Alphonso Davis es un claro ejemplo de superación. Nacido en un campo de refugiado de Ghana debido a que sus padres huían de una guerra en Liberia, la patria de sus progenitores, la familia Davies vivió cinco años en el país africano antes de embarcarse rumbo a Canadá donde Alphonso se instaló en Edmonton y descubrió su gran pasión, el fútbol, un deporte en el que se ha convertido en una gran estrella a pesar de su juventud.

Davis, que ya disputó la Copa de Oro de 2017 con la selección canadiense con 16 años, es el gran estandarte del equipo de Canadá, con el que sueña disputar un Mundial, especialmente la edición de 2026 que organizarán conjuntamente Canadá, Estados Unidos y México. “Mi sueño es algún día competir en el Mundial de Fútbol, quizás incluso en mi ciudad, Edmonton”, confesó el futbolista cuando Canadá recibió la noticia de que organizaría la edición de 2026.

El seleccionador canadiense, John Herdman, no para de elogiarle. “Tiene una personalidad muy fuerte. Es un chico humilde con una gran energía positiva… Es intrépido. Disfruta de la vida e intenta trasladar eso a un campo de fútbol. Aporta su creatividad innata. No huye de los focos: baila, canta… No tiene miedo de mostrar quién es, y lo hace también en un campo de fútbol”, explicaba en el portal fifa.com.

OTROS DIEZ TALENTOS AMERICANOS.

En la lista de CIES, de los cien jóvenes con mayor valor de mercado nacidos en la década del 2000, figuran otros diez talentos americanos, que si bien no alcanzan las cifras de Davies si están teniendo un gran rendimiento.

De ellos, los brasileños Rodrygo Goes (81,7 M. $) y Vinicius Junior (68,4 M.$), ambos del Real Madrid, son los americanos más cotizados tras Davies.

Curiosamente, de los once americanos destacados por CIES seis son nacidos en Norteamérica; el mencionado Davis, su compatriota Jonathan David (Lille/Francia, con un valor de mercado de 51 M.$), los estadounidenses Sergiño Dest (F. C. Barcelona/España, 32,5 M.$), Josh Sargent (Werder Bremen/Alemania, 16,3 M.$) y Giovanni Reyna (Borussia Dortmund/Alemania, 13,6 M.$), y el mexicano Diego Lainez (Betis/España, 12,7 M.$).

Los brasileños ocupan cuatro puestos, los señalados Rodrygo Goes y Vinicius, más el atacante del Arsenal londinense Gabriel Martinelli (30,7 M.$) y el centrocampista del Borussia Dortmund, cedido por el Real Madrid, Reinier Jesús (14,3 M.$). El último eslabón de este once americano es el centrocampista uruguayo Facundo Pellistri (14,5 M.$), recientemente fichado por el Manchester United.

Pellistri, de 18 años, procedente del Peñarol de Montevideo, se unió a los “Diablos Rojos “ el pasado 5 de octubre, firmando un contrato de cinco años.

“Llego a un equipo lleno de grandes jugadores de los que aprenderé cada día. Todo el mundo sabe que el Manchester United es un equipo que da oportunidades a los jugadores jóvenes y estoy preparado para trabajar y ganarme esas oportunidades”, añadió un ilusionado Pellistri, un ejemplo más de los cientos de talentos americanos que viajan a Europa con el objetivo de triunfar.