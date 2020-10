LeBron James repite el camino de Kobe Bryant a su cuarto anillo

Los Lakers obtuvieron el campeonato de la NBA al vencer al Heat de Miami y LeBron James consiguió su cuarto título, pero la mayor sorpresa es lo similar que fue su camino a la gloria, en relación al de Kobe Bryant en 2009, cuando obtuvo su anillo número 4.

Información relacionada: LeBron James entra en un selecto grupo de la NBA

En aquel año 2009, Kobe y los Lakers vencieron a los Rockets de Houston en la segunda ronda, a los Nuggets de Denver en las Finales de Conferencia y finalmente ganaron el campeonato venciendo al Magic en Orlando.

In the 2009 Playoffs, Kobe:

– Beat the Rockets in the 2nd round

– Beat the Nuggets in Conf Finals

– Won his 4th ring in Orlando

In the 2020 Playoffs, LeBron:

– Beat the Rockets in the 2nd round

– Facing the Nuggets in Conf Finals

– Trying to win his…4th ring in Orlando🤯 pic.twitter.com/FG5PKK76o9

— Dr. Guru (@DrGuru_) September 16, 2020