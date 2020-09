José Mourinho persiguió a su jugador por ir al baño ¡en pleno partido!

Escucha la nota:



Durante los cuartos de final de la Carabao Cup, el zaguero de 26 años Eric Dier, aprovechó una breve pausa en el partido para correr al baño a falta de 15 minutos para el final del partido. Detrás de él fue su entrenador José Mourinho para intentar obtener explicaciones.

La situación era delicada, pues su equipo, el Tottenham, se encontraba debajo en el marcador (1-0) en un partido de eliminación directa, por lo que entre corajes el entrenador portugués también se dirigió al vestidor para apresurarlo.

INSÓLITO 😳 En medio del partido, Eric Dier tuvo que ir al baño de urgencia y Mourinho fue a apurarlo para que regresara a la cancha 😂pic.twitter.com/dqgvp5mGVU — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 29, 2020

Al final los Spurs pudo empatar el partido al minuto 83 y eventualmente ganar en la tanda de penales, misma donde Eric Dier anotó el primer penalti, situación por la que fue condecorado como el jugador del partido.

En rueda de prensa, Mourinho fue cuestionado por la situación y respondió con que no era normal que un futbolista dispute dos partidos en menos de 48 horas: “Lo que le pasó a Eric Dier no es normal… tengo que alabarlo de una manera especial. Debería estar prohibido que un jugador juegue dos partidos en 48 horas a este nivel. Lo que hizo no es humano. Tenía que irse (cuando se escapó), no tenía ninguna posibilidad”

Ver esta publicación en Instagram The real M.O.M Una publicación compartida por Eric Dier (@ericdier15) el 29 de Sep de 2020 a las 2:27 PDT

