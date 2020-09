Joe Montana y su esposa, Jennifer, evitaron el secuestro de su nieto en Los Angeles

La tarde de este sábado, la ex estrella de la NFL, Joe Montana y su esposa, Jennifer Montana, impidieron que su nieta fuera secuestrada de su casa en Los Angeles, California.

De acuerdo al departamento de policía del condado, Joe Montana indicó que encontraron una intrusa dentro de su hogar, a quien identificaron como Sodsai Dalzell, quien intentó huir con el bebé hasta que fue detenida y persuadida por la pareja de soltar a su nieto.

NFL legend Joe Montana and his wife stopped a kidnapping when they wrestled their grandchild away from a home intruder, per @TMZ_Sports

The grandchild is safe, and the intruder was arrested on kidnapping and burglary charges pic.twitter.com/kqJtYsIc6E

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 27, 2020