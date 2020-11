Jesús Gallardo no aceptaría jugar en Chivas

Jesús Gallardo dejó muy claro que actualmente es muy feliz en Monterrey y no aceptaría una oferta para jugar con el Guadalajara

La época en la que jugar en Chivas era el deseo de cualquier futbolista mexicano es cosa del pasado y las indisciplinas que muestran hoy sus elementos no hacen más que alejar al jugador de querer ser parte del plantel tal y como lo expresó Jesús Gallardo en entrevista con Fox Sports.

“Si ahorita me ofrecieran jugar en Chivas, la verdad diría que no. Me encanta Monterrey y estoy muy feliz. El futbol es nuestro trabajo, para distraernos tenemos vacaciones que son pocas, pero es la carrera del futbolista y esto es lo que nos gusta. A veces somos un poco irresponsables. Es la responsabilidad de salir en televisión, nos ven niños y cualquier cosa que uno haga los niños lo toman como ejemplo”, fue un poco de lo que compartió el jugador de Rayados.

“SI AHORITA ME OFRECIERAN JUGAR EN CHIVAS, DIRÍA QUE NO”#AgendaFOXenCasa La respuesta de Jesús Gallardo, quien está contento en Rayados Además, expresó la responsabilidad que significa ser futbolista profesional tras los múltiples escándalos @ruubenrod pic.twitter.com/FuMzBgFa8T — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 4, 2020

En los últimos años, Monterrey se ha convertido en uno de los principales equipos de la Liga MX, compitiendo cada torneo por el título, mientras que Chivas ha ido cayendo cada vez más, obteniendo 2 campeonatos de liga en 20 años.

