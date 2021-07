‘Irrespetuoso y antideportivo’: Verstappen se lanza en contra Hamilton por choque en Fórmula 1

Max Verstappen se lanzó en contra de Lewis Hamilton, luego del choque que lo dejó fuera de la carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña en la Fórmula 1 y calificó al británico como un “irrespetuoso y antideportivo”.

El accidente fue cerca de la curva 9 en Silverstone, en un lance por ocupar la primera posición, la llanta delantera izquierda del bólido de Hamilton y la derecha trasera de Verstappen se tocaron entre sí.

Lo que provocó que este último saliera despedido contra las vallas de protección. Por fortuna pudo salir por sí mismo del vehículo sin graves lesiones y fue llevado a un hospital para chequeos.

Verstappen and Hamilton collide!

The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.

The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa

— Formula 1 (@F1) July 18, 2021