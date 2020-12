Futbolista española se niega a homenajear a Maradona; recibe amenazas

Escucha la nota:



Sentada y de espaldas fue como la futbolista española de 24 años, Paula Dapena decidió ‘no honrar’ al recientemente fallecido Diego Maradona. Al contrario de sus compañeras de equipo así como de sus adversarias, Paula optó por sentarse en la cancha en forma de protesta por algunos de los actos cometidos por la ‘leyenda del fútbol’. Su acción se volvió viral en redes sociales y hay quienes la apoyan, así como otros que la critican por su decisión.

“Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas”, explicó la jugadora al diario web español Pontevedra Viva, haciendo referencia al Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, fecha que este año coincidió con la muerte de el ‘Pelusa’.

El hecho sucedió durante un partido amistoso entre el R.C. Deportivo Abanca y el Viajes InterRías F.F., equipo al que pertenece Paula, realizado en Abegondo, al noroeste de España. “Me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, put#ro y maltratador y que, si tenía que sentarme en el suelo y dar la espalda, pues lo hacía”, declaró la futbolista a la prensa local, según Reuters.

Finalmente, Dapena agregó que si bien Maradona fue un deportista “con unas cualidades y habilidades futbolísticas espectaculares, para ser jugador, hay que ser primero persona y tener unos valores más allá de las habilidades.”